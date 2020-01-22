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Сплутала педалі: у Києві п'яна дівчина протаранила шість машин на своєму Porsche

STYLERЖиття    22.01.2020 - 18:47
Сплутала педалі: у Києві п'яна дівчина протаранила шість машин на своєму Porsche
У Києві дівчина протаранила шість машин на парковці (Колаж РБК-Україна)

Очевидці ДТП в Києві розповіли цікаві деталі

У Києві дівчина-водій на своєму Porsche Cayenne протаранила шість автомобілів на стоянці. Деталі інциденту розповіли в спільноті "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Як розповіли очевидці, інцидент стався на стоянці біля супермаркету Novus на Лівобережній. Молода дівчина перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона сіла за кермо своєї дорогої іномарки та почала рух. При цьому вона зачепила відразу декілька автомобілів. Але це дівчину не зупинило, і вона спробувала продовжити рух, що призвело до того, що вона врізалася ще у кілька припаркованих автомобілів.

Очевидці події не витримали та спробували її зупинити, а потім просто заблокували її автомобіль на стоянці.

Постраждалих в результаті інциденту, на щастя, немає. У мережі розмістили відео події.

"Ще одна сплутала педалі. Лівобережна, біля Novus", - сказано в описі під відео.

У коментарях користувачі обурені поведінкою дівчини-водія і почали питати, чи отримала вона свої права самостійно.

Крім того, з'явилися повідомлення про те, що у дівчини найімовірніше стався напад епілепсії, що і стало ймовірною причиною аварії. Одна з передплатниць повідомила, що горе-водійці після інциденту викликали швидку медичну допомогу.

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