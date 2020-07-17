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Популярный украинский курорт атакуют медузы: с пляжа их вывозят тачками

Кирилловка, Пятница 17 июля 2020 12:58
Популярный украинский курорт атакуют медузы: с пляжа их вывозят тачками
Медузы атаковали Кирилловку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Курорт Азовского моря заполнился медузами

На популярном украинском курорте Азовского моря - Кирилловке замечено нашествие медуз. Морские обитатели находятся в море в огромном количестве. Местные жители и туристы решили бороться с ними самостоятельно.

Туристы вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу. И после вывозят в тачках. Об этом пишет "РИА Мелитополь".

По их словам, они расчищают воду и пространство на пляже, чтобы дети могли хорошо искупаться у берега и их не ужалили медузы.

Так, в сети появилось видео, как люди собирают медуз сетями.

Медузы атакуют Кирилловку

Отметим, что атака медуз наблюдается далеко не на всех пляжах. К примеру, на косе Пересыпь и в центре они есть, но не таком количестве. Ближе к Степку на Федотке их больше.

В Кирилловке медуз вывозят на тачках

Если вас ужалила медуза, врачи советуют промыть обожженное место морской или соленой водой, а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы. Нейтрализовать ожог можно соком лимона, также его можно промыть раствором пищевой соды или 5%-ым уксусом.

Как мы ранее писали, в Бердянске отдыхающие также пожаловались на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот.

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