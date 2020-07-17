ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Популярний український курорт атакують медузи: з пляжу їх вивозять тачками

Кирилівка, П'ятниця 17 липня 2020 12:58
Популярний український курорт атакують медузи: з пляжу їх вивозять тачками
Медузи атакували Кирилівку (колаж РБК-Україна)

Курорт Азовського моря заповнився медузами

На популярному українському курорті Азовського моря - Кирилівці помічено нашестя медуз. Морські мешканці знаходяться в морі у величезній кількості. Місцеві мешканці та туристи вирішили боротися з ними самостійно.

Туристи витягують медуз з води за допомогою рибальських сіток, як рибу. І після вивозять в тачках. Про це пише "РИА Мелітополь".

За їх словами, вони очищують воду і простір на пляжі, щоб діти могли добре скупатися біля берега і їх не вжалили медузи.

Так, в мережі з'явилося відео, як люди збирають медуз сітками.

атакують Медузи Кирилівку

Зазначимо, що атака медуз спостерігається далеко не на всіх пляжах. Приміром, на косі Пересип і в центрі вони є, але не в такій кількості. Ближче до селища Степок та на Федотці їх більше.

У Кирилівці медуз вивозять на тачках

Якщо вас вжалила медуза, лікарі радять обпечене місце промити морською або солоною водою, а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи. Нейтралізувати опік можна соком лимона, також його можна промити розчином харчової соди або 5%-ним оцтом.

Як ми раніше писали, в Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кирилловка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся