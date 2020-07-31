На популярных украинских курортах нашествие медуз: море ими просто кишит (видео)

Медузы оккупировали Азовское море (фото: pixabay.com)

В сети показали огромное количество медуз на курортах Азовского моря

Летний сезон в Украине продолжается, ведь остался еще один месяц жаркого лета. Многие украинцы собираются в отпуск на местные курорты. Правда, в местах отдыха на Азовском море сейчас нашествие медуз. Они активизировались в воде после недавнего шторма.

Как сообщают очевидцы, купаться в море весьма проблематично, так как оно кишит морскими обитателями. Туристы очень не советуют сейчас окунаться в море, ведь медузы могут сильно ужалить.

Азовское море кишит медузами

В Бердянке огромное количество медуз в море

Отметим, что медузы расположились также на морском берегу. Отдыхающие запечатлели это на кадрах видео.

Нашествие медуз на Азовское море

Кстати, шторм снова идет на украинские курорты Азовского моря, непогода будет бушевать на таких курортах: Кирилловка, Бердянск, Строгановка, Приморск, Приморский Посад.

Напомним, что днями ранее на Азовском море бушевал шторм. Сильные осадки превратили улицы Кирилловки в реки и размыли линии пляжей. Постепенно курорт восстанавливается и возвращается к прежней жизни.

Кстати ранее мы писали о том, что на пляжах Кирилловки появилась новая проблема. Несмотря на штормящее море на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.

Также мы писали, что украинец пожаловался на отдых в Кирилловке из-за медуз и морских блох.