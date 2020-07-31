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На популярних українських курортах навала медуз: море ними просто кишить (відео)

П'ятниця 31 липня 2020 10:54
На популярних українських курортах навала медуз: море ними просто кишить (відео)
Медузи окупували Азовське море (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали величезну кількість медуз на курортах Азовського моря

Літній сезон в Україні триває, адже залишився ще один місяць спекотного літа. Багато українців збираються у відпустку на місцеві курорти. Правда, у місцях відпочинку на Азовському морі зараз нашестя медуз. Вони активізувалися у воді після недавнього шторму.

Як повідомляють очевидці, купатися в морі дуже проблематично, через те, що воно кишить морськими мешканцями. Туристи дуже не радять зараз занурюватися в море, адже медузи можуть сильно вжалити.

Азовське море кишить медузами

Погоди величезна кількість медуз у море

Зазначимо, що медузи розташувалися також на морському березі. Відпочиваючі показали це на кадрах відео.

Нашестя медуз на Азовське море

Нагадаємо, що днями раніше на Азовському море бушував шторм. Сильні опади перетворили вулиці Кирилівки в річки і розмили лінії пляжів. Поступово курорт відновлюється і повертається до колишнього життя.

До речі, раніше ми писали про те, що на пляжах Кирилівки з'явилася нова проблема. Незважаючи на штормове море на березі безліч людей, які купаються у високих хвилях і засмагають на березі.

Також ми писали, що українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці через медуз і морських бліх.

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