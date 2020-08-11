На популярном украинском курорте появились военные вертолеты: пугают низкими полетами

В Кирилловке участились очень низкие полеты военных вертолетов (коллаж: РБК-Украина)

Над Кирилловкой и Мелитополем стали очень часто летать военные самолеты

Над побережьем Азовского моря, в районе города Мелитополя, и в Кирилловке отдыхающие стали часто замечать в воздухе военные вертолеты, которые летают на очень низкой высоте и пугают людей.

Местные жители и отдыхающие сняли на видео, на котором видно, как вертолеты совершают свои полеты. При этом иногда кажется, что они могут попросту задеть линии электропередач или деревья. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Вертолеты летают почти каждый день. Что именно патрулируют на пляже военные толком так никто и не объяснил. При этом многих мучает вопрос, почему они делают облет на такой низкой высоте.

В Кирилловке участились очень низкие полеты военных вертолетов (видео: YouTube)

Напомним, в Кирилловке к людям выскочили удивительные животные. Их вряд ли ожидали увидеть отдыхающие одного из самых популярных курортных поселков на Азовском море. Речь идет про стаю косуль, которая пронеслась степью и попала на видео. На кадрах видно, что перед авто дорогу пересекает с пол десятка животных.

Ранее в Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения. Ночью трое мужчин под одобрительные выкрики толпы и зажигательную музыку забрались на крышу машины и начали танцевать.

"Все что было в Кирилловке, остается только в Кирилловке. Нет", - подписал видео автор публикации.