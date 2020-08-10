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В Кирилловке к людям выскочили удивительные животные: их там точно не ждали (видео)

Кирилловка, Понедельник 10 августа 2020 09:34
В Кирилловке к людям выскочили удивительные животные: их там точно не ждали (видео)
Пляж в Кирилловке (иллюстративное фото: wikimedia.by/V&ADudush)
Автор: Светлана Мащенко

В курортной Кирилловке люди сняли на видео семейство грациозных животных

В Кирилловке к людям выпрыгнули удивительные животные, которых вряд ли ожидали увидеть отдыхающие одного из самых популярных курортных поселков на Азовском море. Речь идет про стаю косуль, которая пронеслась степью и попала на видео.

Ролик опубликовал Instagram-канал Это Запорожье.

Произошла чудесная встреча немного в стороне от морского побережья, но, тем не менее, люди были шокированы. На кадрах с полдесятка животных перескакивают через дорогу перед едущим авто.

"В Кирилловке было замечено семейство косуль", - подписаны кадры.

В Кирилловке к людям выпрыгнули косули (видео: instagram.com/its_zp)

"Ну ведь можете ж, если сильно захотеть, начинать с хороших новостей", - подписали комментаторы ролика.

Ранее мы писали, что в Кирилловке отдыхающие организовали бурные развлечения. На популярном курортном поселке в Запорожской области ночью мужчины устроили танцы на крыше автомобиля, а девушки им подтанцовывали, но уже снизу.

Также сообщалось, что на главном курорте Азовского морского побережья отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.

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