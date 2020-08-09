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В Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения: все попало на видео

Кирилловка, Воскресенье 09 августа 2020 13:07
В Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения: все попало на видео
В Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Трое мужчин взобрались на крышу автомобиля для танцев

В Кирилловке отдыхающие устроили бурные развлечения. На популярном курортном поселке Кирилловка в Запорожской области ночью трое мужчин устроили танцы на крыше автомобиля. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Это Запорожье".

Как видно на кадрах, трое мужчин под одобрительные выкрики толпы и зажигательную музыку забрались на крышу машины и начали танцевать.

"Все что было в Кирилловке, остается только в Кирилловке. Нет", - подписал видео автор публикации.

Стоит напомнить, что ранее в Кирилловке двух женщин унесло в море почти на километр. Как отметили спасатели, две женщины 36 и 37 лет находились в море на расстоянии 900 метров от берега. С помощью лодки спасатели добрались к отдыхающим и доставили их на берег.

Как писало РБК-Украина, в Украине с начала августа утонули 20 человек: в минувшем месяце погибли на воде более 200 человек, а сначала года - более 800.

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