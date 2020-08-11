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На популярному українському курорті з'явилися військові вертольоти: лякають низькими польотами

Вівторок 11 серпня 2020 18:39
На популярному українському курорті з'явилися військові вертольоти: лякають низькими польотами
У Кирилівці почастішали дуже низькі польоти військових вертольотів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Над Кирилівкою і Мелітополем стали дуже часто літати військові літаки

Над узбережжям Азовського моря, в районі міста Мелітополь, і в Кирилівці відпочивальники стали часто помічати в повітрі військові вертольоти, які літають на дуже низькій висоті і лякають людей.

Місцеві жителі і відпочивальники зняли на відео, на якому видно, як вертольоти здійснюють свої польоти. При цьому іноді здається, що вони можуть просто зачепити лінії електропередач або дерева. Про це повідомляє "РИА Мелітополь".

Вертольоти літають майже кожен день. Що саме патрулюють на пляжі військові толком так ніхто і не пояснив. При цьому багатьох мучить питання, чому вони роблять обліт на такій низькій висоті.

У Кирилівці почастішали дуже низькі польоти військових вертольотів (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Кирилівці до людей вискочили дивовижні тварини. Їх навряд чи очікували побачити відпочивальники одного з найпопулярніших курортних селищ на Азовському морі. Йдеться про зграю косуль, яка пронеслася степом і потрапила на відео. На кадрах видно, що перед авто дорогу перетинає з півдесятка тварин.

Раніше в Кирилівці відпочивальники влаштували бурхливі розваги. Вночі троє чоловіків під схвальні вигуки натовпу і запальну музику забралися на дах машини і почали танцювати.

"Все що було в Кирилівці, залишається тільки в Кирилівці. Ні", - підписав відео автор публікації.

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