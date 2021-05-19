На популярном украинском курорте нечистоты сбрасывают прямо в море: плачевная ситуация

На одном из самых популярных у украинцев курортов Затоке Одесской области заметили, что нечистоты сбрасывают прямо в Черное море. При этом только пятая часть сточных вод здесь проходит очистку перед сбросом в море.

"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.

Он также подчеркнул, что в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль. Организуют постоянный пост наблюдения, который и будет контролировать ситуацию.

Нечистоты в Затоке (фото: fakty.ua)

Отметим, канализацию Затоки спроектировали еще в 70-х годах. Ее обновили в 1990-х. Сейчас Затока значительно увеличилась, и объем нечистот в семь раз больше, чем пропускная способность коллектора.

Система попросту не справляется с такой нагрузкой, а это означает, что в лиман и в море сбрасываются неочищенные стоки.

"Действительно, количество очистных сооружений в поселке недостаточно, а те, что есть, находятся в плачевном состоянии. Справедливости ради следует сказать, что в Одессе ситуация еще хуже", - добавил Караулов.