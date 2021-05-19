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На популярному українському курорті нечистоти скидають прямо в море: плачевна ситуація

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Одеса, Середа 19 травня 2021 21:17
На популярному українському курорті нечистоти скидають прямо в море: плачевна ситуація Колаж РБК-Україна: у Затоці нечистоти скидають прямо в море
Автор: Роман Мирончук

На одному з найпопулярніших в українців курортів Затоці Одеської області помітили, що нечистоти скидають прямо в Чорне море. При цьому тільки п'ята частина стічних вод тут проходить очищення перед скиданням в море.

Про це повідомляють "Факти".

"У Затоці плачевна ситуація. За нашою інформацією, тільки 20% нечистот надходять на очисні споруди і, відповідно, проходять необхідну процедуру очищення", - заявив керівник Держекоінспекції Південно-Західного округу Віталій Караулов.

Він також підкреслив, що цього року ситуацію планують взяти під особливий контроль. Організують постійний пост спостереження, який і буде контролювати ситуацію.

На популярному українському курорті нечистоти скидають прямо в море: плачевна ситуація

Нечистоти в Затоці (фото: fakty.ua)

Зазначимо, каналізацію Затоки спроєктували ще в 70-х роках. Її оновили в 1990 - х. Зараз Затока значно збільшилася, і обсяг нечистот в сім разів більше, ніж пропускна здатність колектора.

Система просто не справляється з таким навантаженням, а це означає, що в лиман і в море скидаються неочищені стоки.

"Дійсно, кількість очисних споруд в селищі недостатньо, а ті, що є, знаходяться в жалюгідному стані. Справедливості заради слід сказати, що в Одесі ситуація ще гірша", - додав Караулов.

Нагадаємо, місто Вилкове в Ізмаїльському районі Одеської області тиждень заливало нечистотами через вакуумну каналізацію, яка зламалася.

Ми також писали про те, що на березі Азовського моря виявили дивну знахідку, яка шокувала туристів.

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