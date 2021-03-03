"Украинскую Венецию" заливает нечистотами: все из-за канализации за 4,5 млн евро

"Украинскую Венецию", город Вилково в Измаильском районе Одесской области, уже неделю заливает нечистотами. Причина тому - не работает вакуумная канализация, которую построили всего три года назад.

Канализационная система тогда обошлась 4,5 млн евро европейских денег. Теперь же местная власть не может наскрести 7 тысяч гривен, чтобы погасить долг перед водоканалом.

Из-за этого насосную станцию отключили от электроэнергии. Теперь около трех десятков объектов, в том числе школы и больницы, не могут полноценно пользоваться канализацией.

Подземные емкости переполнились, и нечистоты потекли в Дунай.

В водоканале говорят, что долг должна погасить территориальная община, а в горисполкоме заявляют, что рассчитаться должен тот, кто принимает плату за канализацию - то есть сам поставщик воды.

Экологи уже фиксируют загрязнение низинной части Вилково. Если же канализационная система простоит без работы более месяца, ее будет сложно снова запустить.

Эксперты говорят, что такая ситуация - большой удар по имиджу Украины и туризму.

"Украинская Венеция" страдает от нечистот (видео: ТСН)