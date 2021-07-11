На популярном курорте в Украине нашествие назойливых комаров: залетают даже в уши (видео)

Отдыхающие в курортной Кирилловке на Азовском море жалуются на комаров, которые не дают им насладиться отпуском. Комаров очень много, и они залетают прямо в уши.
Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".
"Подписчики передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", - говорится в сообщении.
В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Помимо этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелкой.
Напомним, на пляже курортной Кирилловки юношу убило током. После ЧП закрыли водные аттракционы.
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