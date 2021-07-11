На популярному курорті в Україні навала настирливих комарів: залітають навіть у вуха (відео)

Відпочивальники в курортній Кирилівці на Азовському морі скаржаться на комарів, які не дають їм насолодитися відпусткою. Комарів дуже багато, і вони залітають прямо у вуха.
Про це повідомляє Telegram-канал "ХС Харків".
"Фоловери передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжнє нашестя комарів", - йдеться в повідомленні.
У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ з Арабатською стрілкою.
Нагадаємо, на пляжі курортної Кирилівки юнака вбило струмом. Після НП закрили водні атракціони.
Ми також писали про те, що на курортах України з'явилися шахраї.