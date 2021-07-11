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На популярному курорті в Україні навала настирливих комарів: залітають навіть у вуха (відео)

Автор: Роман Мирончук

Відпочивальники в курортній Кирилівці на Азовському морі скаржаться на комарів, які не дають їм насолодитися відпусткою. Комарів дуже багато, і вони залітають прямо у вуха.

Про це повідомляє Telegram-канал "ХС Харків".

"Фоловери передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжнє нашестя комарів", - йдеться в повідомленні.

У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ з Арабатською стрілкою.

  • Їздили в тому місяці. Один вечір було просто жесть, в вуха залітали;
  • Кожен рік так;
  • Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... жесть, а не відпочинок;
  • Минулого року теж так було пару днів, потім пропали;
  • О 9 годині дня проїхав по Арабатській стрілці до Стрілкового. Весь капот і лобовуха в комарах і кривавих плямах від них. Який там летять на світло. Удень їх тут купа;
  • Бердянськ аналогічно;
  • Хотіли на балконі повечеряти, а над балконом просто хмара комарні висить. Причому на репеленти їм плювати, ні Офф, ні спіралі ці смердючі їх не відлякують. І ураганним вітром їх не здуває, вони спокійно продовжують робити свою чорну справу.

Нагадаємо, на пляжі курортної Кирилівки юнака вбило струмом. Після НП закрили водні атракціони.

Ми також писали про те, що на курортах України з'явилися шахраї.

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