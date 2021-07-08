На пляже курортной Кирилловки юношу убило током: после ЧП закрыли водные аттракционы

На популярном курорте Кирилловке на центральном пляже убило током 23-летнего парня, который обслуживал надувной аттракцион "Горка". Молодой человек надувал банан, взялся мокрыми руками за провод, чтобы включить компрессор, и погиб от удара электрическим током. После трагического ЧП в поселке закрывают пляжные аттракционы для проверки техники безопасности.

Полиция выяснила, что юноша приехал на курорт из Кривого Рога, чтобы подзаработать на аттракционах. Само происшествие произошло 6 июля. По данному факту было возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УК.

В Мелитопольском РУП проинформировали, что ведется досудебное расследование. Правоохранители выясняют, кому принадлежит данный развлекательный комплекс на побережье Азовского моря, где погиб молодой человек.

Как выяснилось, аттракцион, на котором работал парень, был нелегально подключен к электросети, и работал без разрешительных документов. Очевидцы говорят, что причиной трагедии стало отсутствие заземления.

По словам отдыхающих, юношу-механика попросили надуть банан, и затем люди увидели, как он внезапно упал, и изо рта у парня пошла пена. Сначала посетители пляжа подумали, что у него приступ эпилепсии и пытались оказать пострадавшему помощь.

На место прибыла реанимационная бригада "скорой помощи", однако молодого человека спасти не удалось.

Теперь в Кирилловке решили закрыть все пляжные аттракционы для проведения проверки техники безопасности.