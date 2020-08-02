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На популярном курорте весь берег укрыт медузами: видео побережья

Кирилловка, Воскресенье 02 августа 2020 22:51
На популярном курорте весь берег укрыт медузами: видео побережья
В Кирилловке на берег выбросило мертвых медуз (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Кирилловке на берегу лежат мертвые медузы

Курортный поселок Кирилловка Запорожской области только отошел от недавнего шторма. И хотя море немного стало чище, на пляже появилась новая беда. На побережье сейчас находится тысячи дохлых медуз.

Отдыхающие не перестают делиться соответствующими кадрами. При этом одно из последних видео было сделано на Федотовой косе. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В Кирилловке на берег выбросило мертвых медуз (видео: YouTube)

Многие считают, что в этом году курортный сезон провалился не столько из-за пандемии коронавируса, как из-за полчища медуз и морских клопов, которые оставляли у отдыхающих неприятные впечатления.

Напомним, что в Кирилловке отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.

Люди засняли целую стену из туч, которая возникает в небе над пляжем и возле частного сектора курортного поселка на побережье Азовского моря. Причина его возникновения - недавний мощный ливень и шторм на море.

Ранее в Кирилловке затопило более 10 баз отдыха из-за мощных ливней на Федотовой косе. На месте работали спасатели, которые откачивали воду. При этом дорога в Кирилловку не была затоплена. Вода затопила те базы, которые были в низинах в 20-30 метрах от берега.

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