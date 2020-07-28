В Кирилловке затопило более 10 баз отдыха из-за сильных ливней

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

Спасатели откачивают воду

Во вторник, 28 июля, в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области затопило более 10 баз отдыха из-за сильных ливней. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, повышение уровней воды произошло на Федотовой косе.

"В результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и откачивают воду. Уточняется, что дорога в Кирилловку не затоплена - можно беспрепятственно доехать.