Популярний співак назвав головну проблему артистів-втікачів

"Думаю, найбільша втрата, яку зазнали ці артисти, це те, що вони випали з українського контексту і навіть перестали бути учасниками українського культурного процесу. Адже на відстані неможливо зрозуміти, що відчувають наші люди, щодня перебуваючи під загрозою ракетного обстрілу, або переживаючи розлуку з близькими через війну", - сказав він.

Іван переконаний, що кожен український артист, який має змогу займатися своєю професією, "а не (поки що) бути у війську", насамперед повинен підтримувати, виступати, співати, збирати донати для українських військових.

"Зараз займатися творчістю заради розваги - значить абсолютно не розуміти нашу дійсність", - підкреслив Марунич.

При цьому він говорить, що ні Винник, ні Ханумак, ні Яма його не розчарували, бо їм перед цим Івана "не вдалося зачарувати - своєю творчістю, позицією та вчинками". Вчинки таких селебрітіз він вважає "закономірними".

Натомість є артисти, які ще більше себе проявили під час повномасштабного вторгнення з найкращого боку, і за свої дії здобули ще більшу повагу.

"Насамперед це ті, з ким ми проїхали тисячі кілометрів на благодійних концертах: Олександр Положинський, Арсен Мірзоян, Злата Огнєвіч, Олег Собчук та інші артисти, які розуміють важливість бути не тільки хорошими музикантами, але і свідомими громадянами. Радий, що у нас є Бумбокс, YARMAK, ТНМК з хорошими піснями, які підкреслюють зміст вчинків авторів цих пісень", - підкреслив Марунич.

Іван Марунич і Дмитро Шуров у Донецькій області в 2023 році (фото надане артистом)

Де зараз Винник, Ханумак і Яма

Деякі популярні артисти залишили Україну в момент, коли країна потребувала єдності та підтримки.

Так, після початку повномасштабного вторгнення Олег Винник з'явився в інформаційному просторі лише з кількома заявами, що викликало здивування та критику з боку багатьох шанувальників. Згодом стало відомо про його перебування в Німеччині, де він, за деякими даними, проходить лікування. Відсутність артиста в Україні у такий складний час, недостатня комунікація з аудиторією та його дивні заяви про ЗСУ породили хвилю критики. Деякі висловили думку, що він міг би використовувати свою популярність для активнішої підтримки України, перебуваючи за кордоном.

Ексзірка "Ліги сміху" та блогер Руслан Ханумак на початку вторгнення перебував в Україні. Пізніше разом із сім'єю виїхав до США. За словами його колишньої дружини, він нібито має американське громадянство, що дозволило йому виїхати законно.

Влад Яма зараз проживає у Маямі. Він за нез’ясованих обставин виїхав з України з дружиною та сином. У США Яма працює тренером із танців у кількох студіях та проводить приватні уроки. Влад час від часу заявляє про підтримку України та ЗСУ, але його публічна активність з цього питання дуже обмежена і сумнівна. Цікаво, що батьки танцюриста залишаються в Запоріжжі, яке регулярно обстрілюють російські окупанти.