Влад Яма показав, як волонтерить у США: веде весілля російською мовою і танцює під Сердючку

Хореограф Влад Яма показав, як насправді "волонтерить" в США, куди він виїхав після початку повномастшабного вторгнення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram хореографа.

Так, днями танцівник провів весілля. Вказано, що наречені є українцям. Однак є один нюанс: проводив захід Яма російською мовою.

"Работу работали", - підписав втікач одне з відео.

У наступній stories Влад пустився у танок разом з гостями під пісню Вєрки Сердючки.

Скріншот

Зазначимо, що напередодні Яма, який відсиджується за океаном під час війни, похизувався подякою "За надання волонтерської допомоги військовим".

Скріншот

Чим саме допоміг хореограф - не вказано.

Нагадаємо, нещодавно суддя "Танців з зірками" потрапив у черговий скандал через те, що "волонтерив" на Хелловінській вечірці в Чикаго, влаштованій для росіян. Яма, ймовірно, був там діджеєм і крутив російську та іноземну музику.

Про це йшлося в одному з Telegram-каналів. Допис ілюструвався кадрами, знятими невідомою жінкою. Вона повідомила, що відбувається "російська вечірка", і запропонувала подивитись, як це відбувається в Америці.

Також було опублікуване відео Влада Ями в Instagram, яке зникло через 24 години, тому його вже не відшукати. На ньому можна побачити автора - акаунт vladyama_official, назву закладу - Petergof Banquet Hall і прикрасу у вигляду гарбуза на Хелловін.

Скріншот

Що відомо про втечу Влада Ями за кордон

Яма разом із дружиною та сином виїхав за кордон після початку повномасштабної війни. З того часу танцівник жодного разу не повертався до України.

За словами Влада, він спершу виїхав із країни в Європу, а потім у США. Танцюрист зазначив, що в Америці дає благодійні уроки танців на підтримку України.

Дружина хореографа, відповідаючи на запитання, чому її чоловік виїхав з України й не захищає свого дому, заявила, що це особиста справа кожного.

Влад Яма з родиною (фото: instagram.com/vladyama_official)