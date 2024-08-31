Популярний репер висловився про Дорна, творчістю якого раніше захоплювався: "У нього не те оточення"

Реп-виконавець OTOY (справжнє ім'я - В'ячеслав Дрофа) висловився про Івана Дорна , який має доволі неоднозначну позицію щодо війни в рідній Україні. Нагадаємо, раніше він називав себе "виключно українським артистом", але при цьому заявляв, що готовий виступати для росіян , які не підтримують російську агресію в нашій країні. На тлі цього В'ячеслав озвучив свою думку, і навіть зазначив, що у минулому захоплювався творчістю колеги.

Що сказав музикант, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю виданню "Фокус".

OTOY висловився про Дорна

За словами виконавця, наразі він має негативне ставлення до Івана і не підтримує спілкування із ним.

"Це жахливо, розуміти, що гроші керують світом, розуміти, що людина готова продати свою честь. Якби дійсно була така пропозиція: 4 мільйони рублів і викрали виступати, я б за будь-які гроші не виступив перед росіянами, пішли вони н*хуй. І бажаю всім їм тільки смерті. Якщо в Івана інша позиція, мені щиро шкода", - пояснив В'ячеслав.

Також Дрофа підкреслив, що йому і досі не вистачає чіткості у громадянській позиції Івана.

"Не вистачає, як і вчинків та діяльності, враховуючи той ресурс, який він має як медійний, так і аудиторіальний. Мені щиро сумно, бо я захоплювався Іваном, вважав його неймовірним артистом. Який він насправді?" - поцікавився репер.

Дорн на одному з виступів (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Наостанок відомий українець зауважив, що, можливо, така ситуація з Дорном склалася через проблеми з його оточенням.

"Він неймовірно талановита людина. Мені здається, просто в нього не те оточення, можливо", - підкреслив артист.

До слова, сам Дорн у минулому позитивно відгукувався про OTOY та називав його "подією в українській культурі".

"Незважаючи на те, що аранжування близькі до того репу, який проповідують на Заході, він все одно має наш відтінок. Завдяки, звичайно ж, мові, майстерні римування. Він справляється із ритмікою як бог. Це дико приємно слухати", - казав виконавець.

В'ячеславу раніше подобалася творчість Івана, той також схвально відгукувався про колегу (Фото: instagram.com/otoysounds)

25-річний В'ячеслав відомий в нашій країні як хіп-хоп та реп-виконавець, музикант і автор пісень. Окрім музичної кар'єри, він також працює як Lead UX Designer, спеціалізуючись на сфері фінансових технологій та банкінгів.

У 2020 році в рамках ініціативи #вліпизасебе, мета якої - мотивувати молодь бути свідомою та активною, презентував музичний маніфест, яким закликав йти на вибори.

Дрофа - 25-річний український репер (Фото: instagram.com/otoysounds)