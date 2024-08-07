Російська співачка похвалилася тату із зображенням Бандери (фото)
Російська виконавиця родом з Узбекистану Наргіз Закірова показала шанувальникам своє нове тату. Так, артистка яка засудила російську агресію проти України, похвалилася, що набила на нозі зображення Степана Бандери.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram співачки розповідає, що про це відомо.
Нове тату артистки
Портрет відомого українського політичного діяча з'явився на тлі чорно-червоного прапора, який використовувала Організація українських націоналістів.
Однак тату з Бандерою - не єдине, яке виконавиця присвятила підтримці України. Також Наргіз має малюнок із зображенням українського тризуба - його вона теж показувала у своїх соцмережах в одній зі stories.
Співачка показала тату з Бандерою (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)
Що відомо про Наргіз та її позицію щодо війни в Україні
Російська виконавиця, яка є уродженкою Ташкента, має громадянство Америки.
Співачка опинилася у базі "Миротворця" за незаконний перетин кордону нашої країни. Також вона їздила до окупованого Криму.
Наргіз звинувачували в підтримці політики Володимира Путіна в Україні та Криму,. На тлі цих подій вона скасувала свої концерти в Одесі, які були заплановані на весну 2017 року, бо злякалась можливого ув'язнення.
Артистка змінила свої погляди лише нещодавно (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)
В інтерв'ю, яке знаменитість дала Ксенії Собчак наприкінці 2019 року, вона зізналася, що не почувається у безпеці під час перебування у Росії.
Закірова також заявляла про те, що троє її дітей "повні американці", закінчили в США школи та коледжі. Артистка розповідала і те, що старша дочка впевнена, що "в Росії по вулицях ходять ведмеді" та що "Раша - це "мафія".
У лютому 2022 року Наргіз продемонструвала протилежну до цього позицію: вона засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну, а також різко розкритикувала злочинну кремлівську політику.
За антивоєнну позицію співачці заборонили в'їзд до країни-окупанта на наступні 50 років.
Наргіз навіть має фото з Андрім Кузьменком (Кузьмою), життя якого обірвалося у 2015 році (Фото: instagram.com/nargizzakirova_official)
Нагадаємо, Степан Бандера - український політичний діяч, революціонер та один з ідеологів українського націоналістичного руху XX століття, голова Проводу ОУН-Б.
Особистість Бандери викликає у росіян неабияке роздратування, адже вони досі вважають його одним зі своїх найбільших ворогів. Тому, можна передбачити, що нові татуйовані малюнки співачки стали причиною справжньої істерики серед громадян РФ.
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