Популярный рэпер высказался о Дорне, творчеством которого раньше восхищался: "У него не то окружение"

Рэп-исполнитель OTOY (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) высказался об Иване Дорне , который имеет довольно неоднозначную позицию касательно войне в родной Украине. Напомним, ранее он называл себя "исключительно украинским артистом", но при этом заявлял, что готов выступать для россиян , не поддерживающих российскую агрессию в нашей стране. На фоне этого Вячеслав озвучил свое мнение, а также отметил, что в прошлом восхищался творчеством коллеги.

Что сказал музыкант, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью изданию "Фокус".

OTOY высказался о Дорне

По словам исполнителя, сейчас он имеет негативное отношение к Ивану и не поддерживает общение с ним.

"Это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь. Если бы действительно было такое предложение: 4 миллиона рублей и похитили выступать, я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они н*хуй. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жаль", - объяснил Вячеслав.

Также Дрофа подчеркнул, что ему до сих пор не хватает четкости в гражданской позиции Ивана.

"Не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне искренне печально, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Какой он на самом деле?" - поинтересовался рэпер.

Дорн на одном из выступлений (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

В завершение известный украинец отметил, что, возможно, такая ситуация с Дорном сложилась из-за проблем с его окружением.

"Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, возможно", - подчеркнул артист.

К слову, сам Дорн в прошлом положительно отзывался об OTOY и называл его "событием в украинской культуре".

"Несмотря на то, что аранжировки близки к тому рэпу, который проповедуют на Западе, он все равно имеет наш оттенок. Благодаря, конечно же, языку, мастерские рифмовки. Он справляется с ритмикой как бог. Это дико приятно слушать", - говорил исполнитель.

Вячеславу раньше нравилось творчество Ивана, тот также одобрительно отзывался о коллеге (Фото: instagram.com/otoysounds)

25-летний Вячеслав известен в нашей стране как хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Помимо музыкальной карьеры, он также работает как Lead UX Designer, специализируясь на сфере финансовых технологий и банкингов.

В 2020 году в рамках инициативы #вліпизасебе, цель которой - мотивировать молодежь быть сознательной и активной, презентовал музыкальный манифест, которым призывал идти на выборы.

Дрофа - 25-летний украинский рэпер (Фото: instagram.com/otoysounds)