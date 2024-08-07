"Гроші не пахнуть": Іван Дорн готовий виступати для росіян, які "нейтрально" ставляться до війни

Іван Дорн, який виїхав з України та підтримує нашу країну з-за кордону, готовий виступати для росіян на корпоративах за великі гроші та за межами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на райдер музиканта, опублікований у росЗМІ.

Які умови виступу Дорна перед росіянами

Судячи з райдера, артист готовий брати замовлення на корпоративи від російських замовників за 45 тисяч доларів.

Для росіян Іван готовий виступати у сусідніх із РФ країнах, зокрема в Казахстані.

При цьому в райдері зазначено застереження: бажано, щоб глядачі дотримувалися нейтральної позиції щодо так званої "СВО". Проте "відхилення" можуть обговорюватися, якщо немає ризику "проросійських провокацій" під час шоу.

Згідно з райдером, Дорн готовий виконувати пісні російською мовою протягом 40-45 хвилин.

Також серед умов, зазначених в опублікованому росЗМІ документі: наявність у гримерці двох упаковок чіпсів, 10 пляшок пива, п'яти пар чистих білих шкарпеток, кубинської сигари Cohiba, а також літр віскі Jameson, рома Bacardi та будь-якої текіли.

Райдера Івана Дорна опублікували в мережі (скриншоти)

Чи потрібен Дорн росіянам?

У самій Росії вважають, що Дорна навряд чи "замовлятимуть", оскільки його пісні вже не популярні. Особливо після того, як Іван потрапив до так званого "чорного списку" російських медіахолдингів.

Продюсер і музичний критик Павло Рудченко запевняє, що "стицамен" не дуже-то і не потрібен російській естраді, де він заробляв аж до 2022 року.

"Так, був такий виконавець, але, по суті, здебільшого про нього люди вже забули. Нових пісень немає, хітів немає. Те, що було 15 років тому, вже неактуальне, багато чого змінилося за цей час", - сказав він в одному з інтерв'ю росЗМІ.

Артист готовий виступати перед росіянами за кордоном (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Продюсер вважає, що позиція самого виконавця "є доволі ясною".

"Гроші не пахнуть. Звідки йому отримувати дохід? Щодо війни, значить, у нього одна позиція, але гроші він готовий отримувати. Тому тут суто споживче ставлення до глядача", - додав продюсер.

Зазначимо, що сам Дорн поки що ніяк не коментував цю інформацію. Зараз він вкрай рідко з'являється у соцмережах і майже не дає інтерв'ю.