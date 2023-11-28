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Популярний додаток Android не буде працювати на деяких смартфонах: про що мова

Google Календар не зможе працювати на деяких пристроях Android (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google готується до обмеження підтримки свого календаря Google Calendar на пристроях з операційною системою Android. Згідно зі звітами, найближчим часом підтримка програми буде припинена для операційної системи Android Nougat та попередніх версій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Android, оглядів програм та ігор, витоків інформації Android Police.

Останнє оновлення Google Calendar включає новий прапор під назвою UnsupportedOperatingSystem__enabled. При його активації з'являється попередження, що закликає оновити операційну систему до Android Oreo (8.0) або більш пізньої версії, щоб продовжити використання програми, якщо у вас встановлена стара версія Android.

Офіційних заяв від Google про припинення підтримки "Календаря" на пристроях із застарілими операційними системами поки не надходило, але компанія має низку обґрунтованих причин для вжиття подібних заходів. Застарілі версії Android схильні до підвищеного ризику вразливостей і позбавлені нових функціональних можливостей.

Крім того, старі пристрої часто стикаються з обмеженими апаратними ресурсами, що ускладнює роботу з сучасними функціями додатків і може призвести до уповільнення роботи, збоїв та інших проблем. Ці чинники змушують розробників приймати радикальні рішення.

Повідомлення про припинення підтримки додатку (фото: Android Police)

Зі зменшенням числа користувачів із застарілими Android-пристроями підтримка цієї категорії стає економічно невигідною.

Нагадаємо, що Android 7 Nougat була представлена у 2016 році разом із оригінальним смартфоном Google Pixel. На даний момент лише 2,6 відсотків користувачів Android використовують пристрої, що працюють під керуванням Android 7 Nougat або 7.1 Nougat, тоді як Android 13 лідирує серед версій операційної системи, встановленої на 22,4 відсотках всіх пристроїв.

Google Calendar - найпоширеніша програма, встановлена на більшості Android-смартфонів. Незважаючи на те, що деякі виробники можуть пропонувати власні прошивки без цієї програми, вона все одно присутня на багатьох пристроях.

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