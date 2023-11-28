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Популярное приложение Android не будет работать на некоторых смартфонах: о чем речь

Google Календарь не сможет работать на некоторых устройствах Android (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google готовится к ограничению поддержки календаря Google Calendar на устройствах с операционной системой Android. Согласно отчетам, в ближайшее время поддержка приложения будет прекращена для операционной системы Android Nougat и предыдущих версий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей об Android, обзорах программ и игр, утечках информации Android Police.

Последнее обновление Google Calendar включает в себя новый флаг под названием UnsupportedOperatingSystem__enabled. При его активации появляется предупреждение, призывающее обновить операционную систему Android Oreo (8.0) или более поздней версии, чтобы продолжить использование приложения, если у вас установлена старая версия Android.

Официальных заявлений от Google о прекращении поддержки "Календаря" на устройствах с устаревшими операционными системами пока не поступало, но у компании есть ряд обоснованных причин для принятия подобных мер. Устаревшие версии Android склонны к повышенному риску уязвимостей и лишены новых функциональных возможностей.

Кроме того, старые устройства часто сталкиваются с ограниченными аппаратными ресурсами, что затрудняет работу с современными приложениями и может привести к замедлению работы, сбоям и другим проблемам. Эти факторы заставляют разработчиков принимать радикальные решения.

Сообщение о прекращении поддержки приложения (фото: Android Police)

С уменьшением числа пользователей с устаревшими Android-устройствами поддержка этой категории становится экономически невыгодной.

Напомним, что Android 7 Nougat была представлена в 2016 году вместе с оригинальным смартфоном Google Pixel. На данный момент только 2,6 процента пользователей Android используют устройства, работающие под управлением Android 7 Nougat или 7.1 Nougat, тогда как Android 13 лидирует среди версий операционной системы, установленной на 22,4 процентах всех устройств.

Google Calendar - самая распространенная программа, установленная на большинстве Android-смартфонов. Несмотря на то, что некоторые производители могут предлагать свои прошивки без этой программы, она все равно присутствует на многих устройствах.

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