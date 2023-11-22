Оновлення Chrome Web Store: що змінилося

Платформа Chrome Web Store, де представлені різні розширення та доповнення для браузера Google, зберігала свій застарілий дизайн протягом тривалого часу. Але все змінилося: перероблений магазин отримав оновлений зовнішній вигляд та покращений інтерфейс, який тепер доступний усім користувачам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт новин Android Police , який розповідає про огляди, програми, телефони, пристрої, пов'язані з платформами Android.

Новий Chrome Web Store помітно нагадує веб-версію платформи цифрового контенту Play Маркет. Перероблений дизайн поєднує знайому верхню навігаційну панель із сучасними елементами.

Хоча він не повністю відповідає концепції Google Material You, звичної для Play Маркета, дизайн платформи гармонійно вписується у загальну екосистему Chrome.

Оновлений Chrome Web Store має дуже мінімалістичний вигляд. На верхній частині екрану розташований великий слайдер, що демонструє найкращі розширення та теми. Нижче наведено популярні продукти за категоріями, а також рекомендації для завантаження.

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Також варто відзначити появу нових категорій розширень, включаючи ті, що ґрунтуються на штучному інтелекті, а також ті, які призначені для покупок. Пошуковик тепер знаходиться у правому верхньому кутку, що спрощує пошук необхідних додатків. Для більш точного шукання можна використовувати різні фільтри.