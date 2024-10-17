Популярна українська акторка вийшла заміж за свого обранця: романтичне фото пари

Популярна українська акторка Міла Сивацька підтвердила у соцмережах своє заміжжя. Про зміну сімейного статусу вона повідомила за допомогою романтичного кадру, а також підпису до нього.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Міла Сивацька вийшла заміж

У своєму блозі вона оприлюднила фото, на якому постала з обранцем. У підписі до знімка акторка зазначила, що Сивацька - тепер лише її сценічний псевдонім. Таким чином вона дала зрозуміти підписникам, що тепер перебуває у законному шлюбі.

Обранця зірки звати Сергій, і про нього відомо небагато. Для Міли це перший шлюб, і вона не уточнювала, коли саме вони узаконили свої стосунки. Проте, як можна зрозуміти з фото, пара вже зареєструвала шлюб у РАЦСі, а святкування, ймовірно, вони планують влаштувати пізніше.

Міла Сивацька і її обранець (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Сивацька рідко розкриває подробиці особистого життя, але раніше вона розсекретила, що отримала пропозицію від партнера в новорічну ніч.

У коментарях колеги та шанувальники продовжують вітати закоханих з радісною подією. Ось деякі їхні коментарі:

"Мої вітання!"

"Вітаю тебе, крихітко! Щастя вам!"

"Хто зрозумів, поясніть" - "Заміж вийшла та змінила прізвище"

"Міла, вітаємо! Нарешті це сталося!".

Нагадаємо, Міла Сивацька - 25-річна акторка і ведуча, відома за ролями у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант", "Останній богатир" та інших.

Мілі Сивацькій 25 років (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Окрім акторства, вона професійно займається вокалом. Так, вона брала участь у шоу "Голос. Діти", а також стала фіналісткою дитячого "Євробачення" 2011 року у складі гурту "Флешки".

Міла була ведучою конкурсів краси та благодійних концертів у столиці. Ще - займається танцями з шести років - народними та бальними. У 2010 році отримала звання чемпіонки України зі спортивних бальних танців у категорії "1-D клас".

Акторка зіграла чимало яскравих ролей (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

У 2022 році через засудження російської агресії проти України Сивацькій, як і багатьом іншим представникам українського шоубізнесу, на 50 років заборонили в'їзд на територію країни-агресорки.