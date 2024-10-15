Два роки обіймів та любові: Світоліна показала рідкісне фото з донечкою та чоловіком

Українська тенісистка Еліна Світоліна привітала свою донечку Скай з другим днем народження. З цієї нагоди вона потішила фанів рідкісною сімейною світлиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

Так, експерша ракетка України показала зворушливий знімок з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісем, який тримає на руках їхню донечку.

Еліні доводиться носити ортопедичний чобіт, оскільки вона відновлюється після травми.

"З 2-м днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш - наша найбільша пригода", - підписала знімок Світоліна.

Еліна Світоліна з родиною (фото: instagram.com/elisvitolina)

У коментарях під дописом фоловери говорять теплі слова родині: "Вона така мила! Щасливого дня народження, Скай, насолоджуйтесь з сім'єю", "Раді вас знову бачити разом", "З днем народження вашу прекрасну донечку".

Історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля

У 2021 році українка вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Їхні стосунки пройшли через різні етапи — від щасливого спільного життя до вимушених пауз, але, зрештою, все склалося добре.

Хоча колеги вже були знайомі, вони не спілкувалися близько. Еліна поділилася в Instagram фотографією з відпочинку, а Гаель, не зволікаючи, відповів їй і запросив провести час з друзями.

Світоліна зізнається, що спочатку неохоче погодилася на зустріч, адже була втомлена від перельотів. Пара згадує, що їхні перші побачення були сповнені курйозів, зокрема запізнення Монфіса на перше побачення, але прогулянки по Парижу врятували ситуацію. Відтоді Еліна та Гаель регулярно підтримували зв'язок, переписувались і розмовляли по телефону.

Еліна Світоліна з чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)

У 2019 році Світоліна запросила свого хлопця до України, де він мав можливість познайомитися з її родиною та культурою. Француз відвідав Київ і рідне місто Еліни - Одесу.

Гаель зізнався, що йому дуже сподобався український борщ. Невдовзі Монфіс почав обдумувати ще один важливий крок у їхніх стосунках — освідчення. Він зазначає, що було важко організувати все і знайти ідеальне місце. Гаель запросив Еліну в похід у гори, що вже викликало підозри, адже обидва не особливо люблять довгі прогулянки.

Еліна Світоліна з чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)

Зрештою, Гаель освідчився Еліні у чудовому місці з захоплюючими гірськими пейзажами.

Пара влаштувала незабутнє весілля, на якому вони вразили всіх своїм унікальним вбранням, що відрізнялося від класичних образів традиційних церемоній.

Вже наступного року у подружжя народилася донечка Скай.

Еліна Світоліна з донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)