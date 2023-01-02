"Сиджу і плачу від щастя": відома українська акторка виходить заміж

Відома 24-річна українська акторка Міла Сивацька розповіла, що у новорічну ніч бойфренд освідчився їй. Сталось це під час повітряної тривоги.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Додамо, що Міла рідко показує світлини зі своїм хлопцем та майже нічого про нього не розповідає. Відомо, що чоловіка звати Сергій, вони випадково познайомилися в аеропорту "Жуляни".

"Повітряна тривога. А я сиджу і плачу від щастя. Найважливіше "так", - підписала фото Міла.

На знімку вона показала обручку, яка красується на її безіменному пальці.

Раніше ми повідомляли, що Мілі Сивацькій та іншим акторам 50 років не можна їздити в РФ.

Також ми писали, що зірка "Кварталу 95" виходить заміж за британця і готується стати мамою.