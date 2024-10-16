"У захваті від його обережних рухів". Олена Кравець закрутила роман з Бредом Піттом

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець несподівано висловилася про роман з голлівудською зіркою Бредом Піттом. Однак є нюанс… Це відбувалося лише уві сні ексучасниці Студії "Квартал 95".

Так, зі слів Кравець, всю ніч їй снився Бред Пітт. У неї з ним починався роман.

"Він соромився трохи, коли запрошував мене на свої зйомки в Мексиці і надсилав романтичні листівки в повідомленнях. У вайбер. Я спала і навіть уві сні не вірила, що таке можливо, була в захваті від його очей, голосу та обережних рухів у наших стосунках", - розповіла Олена.

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Також вона додала, що згадувала всю свою англійську та намагалася робити вигляд, що не здивована його увагою до неї.

Вже вранці, говорить телеведуча, вона прокинулася з усмішкою на обличчі, тому що сон був дуже реалістичним.

"Як же класно було, дівчата! Як уві сні. Сьогодні по-новому буду дивитися на нього, певно. Як на колишнього”, - жартома написала Олена.

Що відомо про особисте життя Олени Кравець

У 2002 році Олена вийшла заміж за екс-продюсера студії "Квартал 95" Сергія Кравця. Відомо, що чоловік освідчився своїй коханій п'ятьма роками раніше, у день свого 18-річчя.

У 2003 році в них народилася донька Марія, яка зараз уже живе окремо від батьків. А в 2016-му на світ з'явилися двійнята Іван і Катерина.

Олена Кравець з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com.elenakravetsof)

Чутки про розлучення

Вже не перший рік ходять чутки, що подружжя більше не разом. Сергій перестав з’являтися у соцмережах зірки, і також на публічних заходах акторка завжди сама.

Під час одного з її інтерв’ю Кравець запитали про чоловіка, однак вона відмовилася про це говорити і запропонувала перейти до іншої теми.