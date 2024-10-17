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Популярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото пары

Четверг 17 октября 2024 12:31
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Популярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото пары Милая Сивацкая вышла замуж (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Автор: Любовь Блажко

Популярная украинская актриса Мила Сивацкая подтвердила в соцсетях свое замужество. О смене семейного статуса она сообщила с помощью романтического кадра, а также подписи к нему.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Милая Сивацкая вышла замуж

В своем блоге она обнародовала фото, на котором предстала с избранником. В подписи к снимку актриса отметила, что Сивацкая - теперь только ее сценический псевдоним. Таким образом, она дала понять подписчикам, что теперь состоит в законном браке.

Избранника звезды зовут Сергей, и о нем известно немного. Для Милы это первый брак, и она не уточняла, когда они узаконили свои отношения. Однако, как можно понять по фото, пара уже зарегистрировала брак в ЗАГСе, а празднование, вероятно, они планируют устроить позже.

Популярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото парыМила Сывацкая и ее избранник (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Сивацкая редко раскрывает подробности личной жизни, но раньше она рассекретила, что получила предложение от партнера в новогоднюю ночь.

В комментариях коллеги и поклонники продолжают поздравлять влюбленных с радостным событием. Вот некоторые их комментарии:

  • "Мои поздравления!"
  • "Поздравляю тебя, крошка! Счастья вам!"
  • "Кто понял, объясните" - "Замуж вышла и сменила фамилию"
  • "Мила, поздравляем! Наконец-то это произошло!".

Напомним, Мила Сивацкая - 25-летняя актриса и ведущая, известная по ролям в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гарант", "Последний богатырь" и других.

Популярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото парыМиле Сивацкой 25 лет (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Кроме актерства, она профессионально занимается вокалом. Так, она принимала участие в шоу "Голос. Діти", а также стала финалисткой детского "Евровидения" 2011 года в составе группы "Флешки".

Мила была ведущей конкурсов красоты и благотворительных концертов в столице. Еще - занимается танцами с шести лет - народными и бальными. В 2010 году получила звание чемпионки Украины по спортивным бальным танцам в категории "1-D класс".

Популярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото парыПопулярная украинская актриса вышла замуж за своего избранника: романтическое фото парыАктриса сыграла немало ярких ролей (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

В 2022 году из-за осуждения российской агрессии против Украины Сивацкой, как и многим другим представителям украинского шоу-бизнеса, на 50 лет запретили въезд на территорию страны-агрессора.

Тем временем Елена Кравец рассказала, что закрутила "роман" с Брэдом Питтом.

А Свитолина показала редкое фото с дочерью и мужем.

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