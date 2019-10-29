Попросили дать - я дал: нардеп удивил заявлением о скандале с "Кварталом 95"

Юрий Корявченков (Фото: Слуга Народу/Facebook)

Нардеп Юрий Корявченков намекнул, что хор Веревки "напросился" на выступление в "Вечернем Квартале"

Народный депутат Юрий Корявченков, бывший участник "Квартал 95" объяснил, почему он принес в Верховную Раду билеты на выступления и кому он их отдал. Также он рассказал, каким образом хор Веревки оказался на выступлении в "Вечернем квартале". Свой комментарий он дал для журналиста "Радио Свобода".

Журналист "Радио Свобода" пообщалась с Юрием Корявченковым ("Юзиком") в кулуарах Верховной Рады. Она поинтересовалась историей с билетами – когда нардеп раздавал пригласительные на выступление "Вечернего квартала".

"Это были пригласительные, бесплатные пригласительные. Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал и все. Я вечером не мог попасть в дворец "Украина", так как было заседание. Я их сфотографировал и отправил, чтобы электронными билетами их отдали", - объяснил народный депутат и добавил, что приглашения были не для нардепов.

Также он ответил на вопрос по поводу выступления хора Веревки в "Вечернем квартале" и намекнул, что инициатива исходила от художественного руководителя.

"Художественный руководитель подошел ко мне и попросил контакты "Квартала", чтобы связаться и все", - сказал он и подтвердил, что он не принимал участие в приглашении хора Веревки, а только лишь дал контакт для связи.

"В кулуарах подошел художественный руководитель и попросил дать контакты "Квартала". Я дал", - добавил Юрий Корявченков и опроверг информацию о том, что это его люди контактировали с руководителем хора и пригласили их участвовать в выступлении.

Юрий Корявченков объяснил ситуацию с хором Веревки (Видео: Радио Свобода)