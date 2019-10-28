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Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: что теперь будет с коллективом

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 10:31
Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: что теперь будет с коллективом
Квартал 95 оскандалился из-за Гонтаревой (Скриншот из видео)

Стало известно, какое наказание понесет хор Веревки за участие в скандальном ролике Квартала 95

Скандальное видео "Квартала 95" и хора Григория Веревки вызвало в сети небывалый резонанс, но музыканты из коллектива не понесут никакого наказания. Санкции к хору никто применять не будет. Об этом сообщил Министр культуры Владимир Бородянский в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо", – сказал Бородянский.

Министр культуры считает, что в Украине необходимо внедрить лучшее финансирование для коллективов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. По словам Бородянского, качество контента должно увеличиваться пропорционально вознаграждению от государства.

"Мое извинение, вообще то, что я написал, я написал с точки зрения моего понимания моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым либо не допустимым. То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, но недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - сказал Бородянский.

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