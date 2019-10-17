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В Раде засекли экс-"кварталовца" за странным занятием (фото)

STYLERЖизнь    17.10.2019 - 18:21
В Раде засекли экс-"кварталовца" за странным занятием (фото)
Нардепа Юзика застукали за странным занятием (УНИАН)

Нардеп от "Слуги народа" и бывший актер "Квартала" Юзик раздавал билеты на концерт

Бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, который известен людям, как "Юзик" сейчас состоит в партии "Слуга народа" и работает в Раде. На этот раз в здании парламента, нардеп вместо свои прямых обязанностей, начал "обилечивать" других парламентариев входами на концерт "Вечернего квартала". Об этом свидетельствует фото , которое опубликовало издание 1News.

"Каждый вечер, вечер наступает вдруг! В перерывах между голосованием, написанием законов и служению народу депутат Юрий Корявченков он же Юзик раздает билеты на Вечерний Квартал", – говорится в подписи к фото.

В Раде засекли экс-&quot;кварталовца&quot; за странным занятием (фото)Нардеп Юрий Корявченков обилечивает коллег (1news.com.ua)

На снимке видно, как Юзик передает билеты на концерт нескольким народным депутатам. В то же время в руках у экс-"кварталовца" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19:00 во Дворце "Украина".

На этом выступлении комиков засветились такие нардепы, как Давид Арахамия, спортсмен и депутат Жан Беленюк. Также среди гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

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