В Раде засекли экс-"кварталовца" за странным занятием (фото)

Нардепа Юзика застукали за странным занятием (УНИАН)

Нардеп от "Слуги народа" и бывший актер "Квартала" Юзик раздавал билеты на концерт

Бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, который известен людям, как "Юзик" сейчас состоит в партии "Слуга народа" и работает в Раде. На этот раз в здании парламента, нардеп вместо свои прямых обязанностей, начал "обилечивать" других парламентариев входами на концерт "Вечернего квартала". Об этом свидетельствует фото , которое опубликовало издание 1News.

"Каждый вечер, вечер наступает вдруг! В перерывах между голосованием, написанием законов и служению народу депутат Юрий Корявченков он же Юзик раздает билеты на Вечерний Квартал", – говорится в подписи к фото.

Нардеп Юрий Корявченков обилечивает коллег (1news.com.ua)

На снимке видно, как Юзик передает билеты на концерт нескольким народным депутатам. В то же время в руках у экс-"кварталовца" была целая пачка билетов на концерт, который состоялся в тот же день, 16 октября, в 19:00 во Дворце "Украина".

На этом выступлении комиков засветились такие нардепы, как Давид Арахамия, спортсмен и депутат Жан Беленюк. Также среди гостей были замечены президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.