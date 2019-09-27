ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бывший "кварталовец" Юзик устроил жену работать в Раду

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 18:52
Бывший "кварталовец" Юзик устроил жену работать в Раду
Фото: Юрий Корявченков (УНИАН)

Бывший участник "Квартала 95" взял на работу собственную супругу

Бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, который известен людям, как "Юзик" устроил на работу в Верховную Раду свою жену. Его собственная супруга стала ему помощницей, но работает она на общественных началах. Татьяна Корявченкова сама по образованию юрист, также муж и жена воспитывают троих детей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бывший &quot;кварталовец&quot; Юзик устроил жену работать в РадуФото: Юрий Корявченков с женой Татьяной (соцсети)

Бывший "кварталовец" Юрий Корявченков попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", он одержал победу на 33 округе в Днепропетровской области.

Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Корявченков имеет четырех помощников (все они сотрудничают с ним на общественных началах.

К слову, "Юзик" в 2003 году участвовал в создании компании Квартал-95, совмещал в Квартале должности административного директора и актера.

Снимался в ряде проектов Студии "Квартал 95", в том числе "Смачна ліга", "Как казаки", "1+1 дома". Новый год и других.

Я не смогу совмещать: нардеп решил отказаться от мандата (видео) Нардеп от "Слуги народа" жестко "наехал" на родителей школьников: ему ответили
Новости Украины Слуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь