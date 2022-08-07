Попробуйте на завтрак хумус с питой. Пошаговый рецепт традиционного блюда с Ближнего Востока
В последние годы хумус стал довольно популярным среди украинцев. Эта традиционная закуска с Ближнего Востока действительно очень вкусна и имеет много интерпретаций по всему миру. Лучше всего хумус сочетается с питой, так что давайте готовить!
Как приготовить классические хумус и питу быстро и вкусно - читайте дальше на Styler.
Хумус по доступному рецепту
Для приготовления этой вкуснейшей закуски нам понадобятся следующие основные компоненты:
- Нут (горох)
- Кедровые орехи
- Майонез
- Оливковое масло
- Специи - чеснок, красный перец
Способ приготовления:
- В блендер мы кладем нут и зубок чеснока и немного красного перца
- Добавляем немного кедровых орехов
- Далее добавляем столовую ложку майонеза и 3 столовые ложки оливкового масла
- Перемалываем все до однородной массы.
Главный секрет удачного хумуса - это правильно приготовленный нут. Необходимо с вечера замочить килограмм нута в двух литрах воды. Уже утром достаточно будет проварить его в течение одного часа.
Смотрите ниже пошаговый рецепт на видео:
Пита лучше всего подойдет к хумусу
Для приготовления традиционной питы нужно совсем немного ингредиентов:
- Мука
- Дрожжи
- Вода
Способ приготовления:
- Сначала мы добавляем к муке дрожжи, соль и сахар
- Перемешав муку, добавляем воду комнатной температуры
- Замешивать следует до состояния мягкого эластичного теста
- В конце добавляем оливковое масло
- Оставляем тесто на час в теплом месте
- Делим тесто на равные части и делаем из них круглые блины диаметром 13-15 сантиметров
- Снова даем время тесту подняться в течение 30 минут
- Готовить питу следует в духовке при температуре 250-260 градусов, в течение 5 минут.
Ниже на видео доступный рецепт питы от украинского кулинара:
Вот так просто вы сможете удивить любимых людей необычным и вкусным завтраком!
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