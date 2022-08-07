Попробуйте на завтрак хумус с питой. Пошаговый рецепт традиционного блюда с Ближнего Востока

В последние годы хумус стал довольно популярным среди украинцев. Эта традиционная закуска с Ближнего Востока действительно очень вкусна и имеет много интерпретаций по всему миру. Лучше всего хумус сочетается с питой, так что давайте готовить!

Как приготовить классические хумус и питу быстро и вкусно - читайте дальше на Styler.

Хумус по доступному рецепту

Для приготовления этой вкуснейшей закуски нам понадобятся следующие основные компоненты:

Нут (горох)

Кедровые орехи

Майонез

Оливковое масло

Специи - чеснок, красный перец

Способ приготовления:

В блендер мы кладем нут и зубок чеснока и немного красного перца

Добавляем немного кедровых орехов

Далее добавляем столовую ложку майонеза и 3 столовые ложки оливкового масла

Перемалываем все до однородной массы.

Главный секрет удачного хумуса - это правильно приготовленный нут. Необходимо с вечера замочить килограмм нута в двух литрах воды. Уже утром достаточно будет проварить его в течение одного часа.

Смотрите ниже пошаговый рецепт на видео:

Пита лучше всего подойдет к хумусу

Для приготовления традиционной питы нужно совсем немного ингредиентов:

Мука

Дрожжи

Вода

Способ приготовления:

Сначала мы добавляем к муке дрожжи, соль и сахар

Перемешав муку, добавляем воду комнатной температуры

Замешивать следует до состояния мягкого эластичного теста

В конце добавляем оливковое масло

Оставляем тесто на час в теплом месте

Делим тесто на равные части и делаем из них круглые блины диаметром 13-15 сантиметров

Снова даем время тесту подняться в течение 30 минут

Готовить питу следует в духовке при температуре 250-260 градусов, в течение 5 минут.

Ниже на видео доступный рецепт питы от украинского кулинара:

Вот так просто вы сможете удивить любимых людей необычным и вкусным завтраком!