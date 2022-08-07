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Попробуйте на завтрак хумус с питой. Пошаговый рецепт традиционного блюда с Ближнего Востока

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Воскресенье 07 августа 2022 09:15
Попробуйте на завтрак хумус с питой. Пошаговый рецепт традиционного блюда с Ближнего Востока Хумус (фото: pixabay)
Автор: Никита Мельников

В последние годы хумус стал довольно популярным среди украинцев. Эта традиционная закуска с Ближнего Востока действительно очень вкусна и имеет много интерпретаций по всему миру. Лучше всего хумус сочетается с питой, так что давайте готовить!

Как приготовить классические хумус и питу быстро и вкусно - читайте дальше на Styler.

Хумус по доступному рецепту

Для приготовления этой вкуснейшей закуски нам понадобятся следующие основные компоненты:

  • Нут (горох)
  • Кедровые орехи
  • Майонез
  • Оливковое масло
  • Специи - чеснок, красный перец

Способ приготовления:

  • В блендер мы кладем нут и зубок чеснока и немного красного перца
  • Добавляем немного кедровых орехов
  • Далее добавляем столовую ложку майонеза и 3 столовые ложки оливкового масла
  • Перемалываем все до однородной массы.

Главный секрет удачного хумуса - это правильно приготовленный нут. Необходимо с вечера замочить килограмм нута в двух литрах воды. Уже утром достаточно будет проварить его в течение одного часа.

Смотрите ниже пошаговый рецепт на видео:

Пита лучше всего подойдет к хумусу

Для приготовления традиционной питы нужно совсем немного ингредиентов:

  • Мука
  • Дрожжи
  • Вода

Способ приготовления:

  • Сначала мы добавляем к муке дрожжи, соль и сахар
  • Перемешав муку, добавляем воду комнатной температуры
  • Замешивать следует до состояния мягкого эластичного теста
  • В конце добавляем оливковое масло
  • Оставляем тесто на час в теплом месте
  • Делим тесто на равные части и делаем из них круглые блины диаметром 13-15 сантиметров
  • Снова даем время тесту подняться в течение 30 минут
  • Готовить питу следует в духовке при температуре 250-260 градусов, в течение 5 минут.

Ниже на видео доступный рецепт питы от украинского кулинара:

Вот так просто вы сможете удивить любимых людей необычным и вкусным завтраком!

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