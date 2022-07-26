Настоящий бекон по рецепту шефов Марко Черветти и Паоло Кьяфеле. Невозможно оторваться!

Бекон - один из самых популярных изделий из свинины. Романтизированный в американских фильмах, он стал непременной частью идеального завтрака или королевского бургера. Однако у нас бекон трудно найти, но даже если вам повезло, либо цена, либо исполнение может подвести. Поэтому предлагаем сделать собственный бекон по советам профессионалов.

Как сделать настоящий бекон у себя дома - читайте в нашем материале Styler ниже.

Какое мясо выбрать

Беконом считается мясо свинины, которое готовят из брюшной части свиньи. В идеале эта часть должна быть от ребер, которые следует удалить перед приготовлением.

Распределение туши по видам мяса (фото: Facebook)

Правильное маринование

Уже очищенный кусочек от костей, волос и лишнего жира, мы маринуем по классическому рецепту, который состоит лишь из трех компонентов.

Это сушеный или свежий чеснок, молотый черный перец и морская соль.

Маринуем в следующих пропорциях: 1-2 грамма чеснока и перца на килограмм мяса. Тщательно распределив приправы, мы переходим к засолке.

Для того, чтобы наш кусок свинины засолился в короткий срок, мы не жалея соли, делаем для него "матрас" и "одеяло" из морской соли так, чтобы образовался слой соли вокруг мяса где-то в 1 сантиметр.

После этого накрываем сосуд пищевой пленкой и оставляем мясо в прохладном месте на 24 часа.

Способ приготовления

После засаливания нам нужно промыть мясо от соли. Шеф Марко со своим другом Паоло Кьяфеле предлагают промывать свинину в растворе воды и белого вина в соотношении 1 литр воды на 100 граммов вина.

Перед промыванием стараемся убрать как можно больше соли массажными движениями. Сильно не увлекайтесь этим интересным процессом, достаточно лишь смыть соль.

Далее мы подвешиваем кусок свинины, чтобы с него стекли остатки раствора. Этот процесс займет примерно 20-30 минут.

Далее мы кладем будущий бекон на противень и ставим небольшую емкость с водой в середину духовки. Ставим мясо готовиться в духовку на 12 часов при температуре 65 градусов.

В результате у нас - настоящий бекон, который можно нарезать слайсами и жарить с яичницей, добавлять в гамбургеры или просто наслаждаться беконом, который можно есть губами.

Кто говорил, что будет легко, но так делается настоящий бекон, результат удивит не только новичков в этом деле, но и настоящих гурманов!

С полным процессом приготовления, вы можете ознакомиться на видео ниже.