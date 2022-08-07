Спробуйте на сніданок хумус з пітою. Покроковий рецепт традиційної страви з Близького Сходу

Останніми роками хумус став доволі популярним серед українців. Ця традиційна закуска з Ближнього Сходу дійсно дуже смачна та має багато інтерпретацій по всьому світу. Найкраще хумус смакує з пітою, тож нумо готувати!

Як приготувати класичні хумус та піту швидко та смачно - читайте далі на Styler.

Хумус за доступним рецептом

Для приготування цієї смачнющої закуски нам знадобляться такі основні компоненти:

Нут (горох)

Кедрові горіхи

Майонез

Оливкова олія

Спеції - часник, червоний перець

Спосіб приготування:

У блендер ми кладемо нут та зубок часнику й трохи червоного перцю

Додаємо трохи кедрових горіхів

Далі додаємо столову ложку майонезу та 3 столові ложки оливкової олії

Перемелюємо все до однорідної маси.

Головний секрет вдалого хумусу - це правильно приготований нут. Необхідно з вечора замочити кілограм нуту у двох літрах води. Вже зранку достатньо буде проварити його впродовж однієї години.

Дивіться нижче покроковий рецепт на відео:

Піта найкраще пасуватиме до хумусу

Для приготування традиційної піти потрібно зовсім небагато інгредієнтів:

Борошно

Дріжджі

Вода

Спосіб приготування:

Спочатку ми додаємо до борошна дріжджі, сіль та цукор

Перемішавши борошно, додаємо воду кімнатної температури

Замішувати слід до стану м'якого еластичного тіста

В кінці додаємо оливкову олію

Залишаємо тісто на годину в теплому місці

Ділимо тісто на рівні частини та робимо з них круглі млинці діаметром 13-15 сантиметрів

Знову даємо час тісту піднятися впродовж 30 хвилин

Готувати піту слід у духовці при температурі 250-260 градусів, впродовж 5 хвилин.

Нижче на відео доступний рецепт піти від української кулінарки:

Ось так просто ви зможете здивувати коханих людей незвичним та таким смачним сніданком!