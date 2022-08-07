Спробуйте на сніданок хумус з пітою. Покроковий рецепт традиційної страви з Близького Сходу
Останніми роками хумус став доволі популярним серед українців. Ця традиційна закуска з Ближнього Сходу дійсно дуже смачна та має багато інтерпретацій по всьому світу. Найкраще хумус смакує з пітою, тож нумо готувати!
Як приготувати класичні хумус та піту швидко та смачно - читайте далі на Styler.
Хумус за доступним рецептом
Для приготування цієї смачнющої закуски нам знадобляться такі основні компоненти:
- Нут (горох)
- Кедрові горіхи
- Майонез
- Оливкова олія
- Спеції - часник, червоний перець
Спосіб приготування:
- У блендер ми кладемо нут та зубок часнику й трохи червоного перцю
- Додаємо трохи кедрових горіхів
- Далі додаємо столову ложку майонезу та 3 столові ложки оливкової олії
- Перемелюємо все до однорідної маси.
Головний секрет вдалого хумусу - це правильно приготований нут. Необхідно з вечора замочити кілограм нуту у двох літрах води. Вже зранку достатньо буде проварити його впродовж однієї години.
Дивіться нижче покроковий рецепт на відео:
Піта найкраще пасуватиме до хумусу
Для приготування традиційної піти потрібно зовсім небагато інгредієнтів:
- Борошно
- Дріжджі
- Вода
Спосіб приготування:
- Спочатку ми додаємо до борошна дріжджі, сіль та цукор
- Перемішавши борошно, додаємо воду кімнатної температури
- Замішувати слід до стану м'якого еластичного тіста
- В кінці додаємо оливкову олію
- Залишаємо тісто на годину в теплому місці
- Ділимо тісто на рівні частини та робимо з них круглі млинці діаметром 13-15 сантиметрів
- Знову даємо час тісту піднятися впродовж 30 хвилин
- Готувати піту слід у духовці при температурі 250-260 градусів, впродовж 5 хвилин.
Нижче на відео доступний рецепт піти від української кулінарки:
Ось так просто ви зможете здивувати коханих людей незвичним та таким смачним сніданком!
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