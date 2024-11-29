Японці винайшли "пральну машину" для миття людей: подробиці

Що відомо про винахід

Це вдосконалена версія концепції, вперше представленої Sanyo Electric на виставці в Осаці в 1970 році. Оригінальний пристрій, названий “Ультразвукова ванна”, був капсулою яйцеподібної форми, яка очищала тіло гарячою водою та ультразвуковими бульбашками.

Нова версія, що отримала назву "Mirai Ningen Sentakuki" ("Людська пральна машина майбутнього"), поєднує сучасні технології, такі як штучний інтелект та біометричні датчики.

Машинка для "прання" людей (фото: Oddity Central)

Пристрій пропонує 15-хвилинний цикл "прання та сушіння". Він наповнюється теплою водою та за допомогою датчиків оцінює фізичний стан користувача, включаючи рівень стресу та втоми. На основі цих даних ШІ проектує розслаблюючі зображення, створюючи індивідуальний сеанс релаксації. Новинка призначена для повного очищення тіла та покращення психологічного стану.

Компанія Science Co. планує надати можливість протестувати машину обмеженій кількості учасників під час виставки. Глава компанії Ясуакі Аояма, натхненний оригінальною розробкою 1970 року, бачить у цьому пристрої символ японського інноваційного підходу у галузі охорони здоров'я та технологій благополуччя.

Перша розробка винаходу у 1970 році (фото: Oddity Central)