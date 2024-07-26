Вберегти одяг від пошкоджень: 9 речей, які потрібно зробити перед пранням

Здавалося б, нема нічого простішого в пранні, ніж завантажити одяг в пральну машинку, засипати порошок - і запустити процес. Однак, є певні речі, які необхідно зробити до запуску циклу - щоб одяг зберігав насиченість кольору, не "сідав" і не розтягувався.

Про те, що обов'язково потрібно зробити перед пранням одягу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Читати етикетки на одязі

Виробники часто ставлять етикетку для хімчистки на одязі з вовни (і схожого матеріалу, наприклад, кашемір), шовку та віскози. Але якщо на них не написано "тільки для хімчистки", ви, швидше за все, зможете успішно випрати їх в домашніх умовах.

До того ж там зазначена інша важлива інформація - зокрема, За якої температури можна прати і прасувати одяг, чи можна використовувати хімічні речовини.

Сортувати одяг

Щоразу, коли ви перете одяг, частина барвника потрапляє у воду. Такі барвники, як індиго, яким забарвлені ваші улюблені сині джинси, насправді буде вицвітати протягом усього терміну носіння одягу.

Тож, якщо джинси прати зі світлими речами, вони швидко можуть набути іншого кольору. Окрім відокремлення світлих речей від темних і яскравих, також слід сортувати за рівнем забруднення та типом тканини та властивостями ворсу.

Вибрати правильний мийний засіб

Для загального прання підійдуть рідкі та порошкоподібні пральні засоби - вони чудово відпирають мастила, плями та розводи, а ультраконцентровані різновиди є дуже сильними.

Порошкові пральні засоби допоможуть розмити бруд і глину, тоді як легкі пральні засоби найкраще підходять для прання делікатних речей, дитячого одягу та інших елегантних тканин.

Обробити плями

Попередня обробка плями може запобігти в'їданню речовини в тканину. Також це запобігає забрудненню іншого одягу в пральній машинці.

Залежно від типу забруднення, необхідно використати теплу або холодну воду, щоб температура не закріпила пігмент.

Зняти брошки

Перед тим, як покласти речі в пральну машину, потрібно зняти з них шпильки або пряжки, а також застібнути блискавки, закрити застібки і гачки, а також застебнути липучки, щоб запобігти зачіпанню і стиранню.

Однак не потрібно застібати ґудзики, оскільки це призводить до тиску на нитки - і ґудзики можуть відірватися.

Витягнути все з кишень

Перед пранням необхідно спорожнити кишені та вивернути їх навиворіт. Шкарпетки теж радять вивертати, а манжети - розправляти.

Так само, як застібання ґудзиків може призвести до навантаження на одяг, залишення кишень заправленими в джинси чи штани може призвести до випадкових розривів і не дасть змоги ефективно почистити цю ділянку.

Зав'язати вільні кінці

Краще зав'язати пояси та шнурки, щоб запобігти їхньому заплутуванню. У більшості пральних машин вільна нитка може застрягнути в механізмі, що може зіпсувати ваш одяг.

Покласти білизну в мішечок

Делікатні речі, такі як бюстгальтери, панчохи та тонкий трикотаж, рекомендують скласти для прання у сітчасті мішки на блискавці. Це може запобігти перенесенню кольору та зносу білизни в барабані машини під час віджимання.

Зашити розірвані ділянки

Перед пранням важливо виправити розриви або розірвані шви на одязі. Ворушіння та перекидання білизни в пральній машині може погіршити їхній стан.