Японцы изобрели “стиральную машину” для мытья людей: подробности

Что известно про изобретение

Это усовершенствованная версия концепции, впервые представленной компанией Sanyo Electric на выставке в Осаке в 1970 году. Оригинальное устройство, названное “Ультразвуковая ванна”, представляло собой капсулу яйцеобразной формы, которая очищала тело горячей водой и ультразвуковыми пузырьками.

Новая версия, получившая название “Mirai Ningen Sentakuki” (“Человеческая стиральная машина будущего”), сочетает современные технологии, такие как искусственный интеллект и биометрические датчики.

Машинка для "стирки" людей (фото: Oddity Central)

Устройство предлагает 15-минутный цикл “стирки и сушки”. Оно наполняется теплой водой и с помощью датчиков оценивает физическое состояние пользователя, включая уровень стресса и усталости. На основе этих данных ИИ проецирует расслабляющие изображения, создавая индивидуальный сеанс релаксации. Новинка предназначена для полного очищения тела и улучшения психологического состояния.

Компания Science Co. планирует предоставить возможность протестировать машину ограниченному числу участников во время выставки. Глава компании Ясуаки Аояма, вдохновленный оригинальной разработкой 1970 года, видит в этом устройстве символ японского инновационного подхода в области здравоохранения и технологий благополучия.

Первая разработка изобретения в 1970 году (фото: Oddity Central)