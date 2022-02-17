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Японський жіночий гурт вразив українців своїм виконанням гімну України (відео)

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Японія, Четвер 17 лютого 2022 21:30
Японський жіночий гурт вразив українців своїм виконанням гімну України (відео) Фото: японський жіночий гурта виконав гімн України (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters вирішив підтримати Україну в непростий час і заодно відсвяткувати дружні відносини між Одесою і Йокогамою. Дівчата заспівали гімн України і цим захопили українців.

Відео виконання нашого гімну японки опублікували на Youtube-сторінці своєї групи.

На відео троє дівчат у світлих костюмах виконують гімн України українською мовою. При цьому співачка, яка стоїть по середині, тримає невеликий прапор нашої країни.

Варто зазначити, що Одеса і Йокогама вже більш ніж більш ніж 55 років є містами-побратимами.

Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters виконав Гімн України

Таке виконання гімну дуже припало до душі українцям, які залишили свої захоплені коментарі.

  • Ви так добре заспівали. Спасибі, спасибі за вашу підтримку!
  • Спасибі вам!! Ви неймовірні!
  • Вау, як же ви добре співаєте, спасибі!
  • Який приголомшливий виступ! Дякую з України;
  • Це приголомшливо! Прекрасні голоси, прекрасна українська вимова! Велике спасибі і найкращі побажання з Берліна!
  • Спасибі вам, дівчата! Добре співаєте! Ви неймовірні!

Нагадаємо, в День державної Соборності. У Києві жителі правого і лівого берегів створили "живий ланцюг" і розгорнули 30-метровий прапор.

Ми також писали про зірок, які виконували гімн України.

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Японія гимн Украины
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