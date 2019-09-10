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Вам сподобається: Супрун розповіла, як "підколола" Зеленського

STYLERЖиття    10.09.2019 - 08:42
Вам сподобається: Супрун розповіла, як "підколола" Зеленського
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун повідомила, якпредставилася як на першій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

Уляна Супрун, яка раніше виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я, але подала у відставку, розповіла про свою першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про цей кумедний епізод розповіла у своєму Telegram-каналі відома журналістка Соня Кошкіна. Також вона анонсувала інтерв'ю з Супрун, яке скоро вийде в ЗМІ.

За словами Супрун, президенту вона вперше представилася, як "Доктор Смерть", але цим вона хотіла сказати про смерть радянської медицини.

Кошкіна згадала, що Зеленський неодноразово хамив Супрун, на що експерт розповіла їй кумедну історію.

"На самому початку його президентства у нас відбулася зустріч - ми з командою презентували йому зміни, рухомі: розповідали, пояснювали тощо. Також були присутні Богдан, Гончарук (тоді ще в статусі заступника ВП), Шефір, інші. Так от, заходячи на цю зустріч, Зеленський вітався з кожним особисто - за руку. Підходить до мене, протягує руку, каже: "Я - Володимир Зеленський". "А я - доктор Смерть", - відповідаю", - процитувала діалог Кошкіна.

Вам сподобається: Супрун розповіла, як &quot;підколола&quot; ЗеленськогоУляна Супрун попрощалася з українцями (facebook.com/ulanasuprun)

Як ми раніше повідомляли, "Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео).

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