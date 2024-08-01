Пономарев впервые прокомментировал каминг-аут дочери

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя ЖВЛ.

На днях 30-летняя дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, которую удочерил Пономарев, выложила в Instagram видео, где целуется со своей любимой.

В своей публикации она написала, что чувствует "внутреннюю свободу, чтобы поделиться большой радостью жизни и совершить каминг-аут".

Комментируя это, Александр отметил, что это для него "некомфортная тема".

"Я не хочу это комментировать. Для меня это не очень комфортная история. Каждый выбирает свой путь и у каждого своя дорога", - заявил он.

Отметим, что отец Зои Мозговой - Дмитрий, второй муж Елены Мозговой. Они состояли в гражданском браке. Когда девочке было четыре года, ее отец погиб.

Пономарев стал фактически отцом для Зои и растил ее.