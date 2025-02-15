Пономарьов показал красеня-сина на рідкісному фото
Співак Олександр Пономарьов ніжно звернувся до свого сина Сашка, якому 15 лютого виповнилося 18 років. Хлопець росте схожим на батька та свою матір - другу дружину співака Вікторію Мартинюк.
Як виглядає син Пономарьова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram співака.
Так, артист публічно звернувся до сина та ніжно привітав його з Днем народження. Пономарьов зазначив, що дуже його любить.
"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав співак.
На рідкісному фото він позував поруч з сином, обидва посміхалися й дивилися в камеру. Сашко, який вже став повнолітнім, носить кучері та росте справжнім красенем.
Як виглядає син Пономарьова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
У коментарях друзі Пономарьова приєдналися до привітань. Син та сам співак отримали чимало побажань.
"Мої найтепліші вітання синочку! Най буде щасливим", - написав Павло Зібров.
Юзери також пишуть:
- "Красунчик який, увесь в батька, з іменинником! Нехай його життя буде щасливою стежкою!"
- "Щирі вітання прекрасному батькові з днем народження красеня синочка, міцного здоров’я, щасливої долі, приємних сюрпризів від Всесвіту!"
- "Вітання! Щасливої долі сину! Нехай всі задуми його здійсняться!"
- "Вітаю вас з народженням синочка. Хай росте здоровим і щасливим і нехай над його головою буде чисте і мирне голубе небо"
- "Як на маму схож! Вітання! Хай щастить!".
Діти Пономарьова - що про них відомо
Нагадаємо, співак декілька разів був одружений. Його перша дружина - Олена Мозгова, з якою він прожив 10 років. У шлюбі в них народилася дівчинка - Женя. А донька Мозгової від попередніх стосунків стала для співака такою ж рідною, він її вдочерив.
Друга дружина артиста - Вікторія Мартинюк. Вона народила від Пономарьова сина, якого назвали на честь співака - Сашком. Після розлучення з нею музикант небагато розповідав про особисте життя. Втім, на початку цього року стало відомо, що Пономарьов одружився втретє.
До слова, раніше Пономарьов здивував архівним фото, на якому його важко впізнати.
Окрім цього, Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу.