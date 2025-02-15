Пономарев показал красавца-сына на редком фото
Певец Александр Пономарев нежно обратился к своему сыну Саше, которому 15 февраля исполнилось 18 лет. Парень растет похожим на отца и свою мать - вторую жену певца Викторию Мартынюк.
Как выглядит сын Пономарева, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram певца.
Так, артист публично обратился к сыну и нежно поздравил его с Днем рождения. Пономарев отметил, что очень его любит.
"Сегодня День рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", - написал певец.
На редком фото он позировал рядом с сыном, оба улыбались и смотрели в камеру. Саша, который уже стал совершеннолетним, носит кудри и растет настоящим красавцем.
Как выглядит сын Пономарева (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
В комментариях друзья Пономарева присоединились к поздравлениям. Сын и сам певец получили немало пожеланий.
"Мои самые теплые поздравления сыночку! Пусть будет счастливым", - написал Павел Зибров.
Юзеры также пишут:
- "Красавчик какой, весь в отца, с именинником! Пусть его жизнь будет счастливой тропинкой!"
- "Искренние поздравления прекрасному отцу с днем рождения красавца сыночка, крепкого здоровья, счастливой судьбы, приятных сюрпризов от Вселенной!"
- "Поздравления! Счастливой судьбы сыну! Пусть все замыслы его осуществятся!"
- "Поздравляю вас с рождением сыночка. Пусть растет здоровым и счастливым и пусть над его головой будет чистое и мирное голубое небо"
- "Как на маму похож! Поздравления! Желаю удачи!".
Дети Пономарева - что о них известно
Напомним, певец несколько раз был женат. Его первая супруга - Елена Мозговая, с которой он прожил 10 лет. В браке у них родилась девочка - Женя. А дочь Мозговой от предыдущих отношений стала для певца такой же родной, он ее удочерил.
Вторая жена артиста - Виктория Мартынюк. Она родила от Пономарева сына, которого назвали в честь певца - Сашей. После развода с ней музыкант немного рассказывал о личной жизни. Впрочем, в начале этого года стало известно, что Пономарев женился в третий раз.
К слову, ранее Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать.
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