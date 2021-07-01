Вы понимаете, что мертвы? В Полтаве жена "похоронила" живого мужа

В Полтаве мужчину "похоронили" при жизни. При чем о своей смерти он узнал случайно, больше чем через 10 лет после "захоронения". Теперь ему предстоит доказать, что он жив.

Мужчину зовут Анатолий Маковский, и "умер" он еще в 2010-м году. Об этом полтавчанин узнал около месяца назад, когда решил восстановить документы.

Решение о признании его мертвым принял Шишацкий районный суд по представлению жены Анатолия. Женщина не имела с ним связи более трех лет, поэтому решилась на такой шаг, чтобы получать пособие на сына "в связи с потерей кормильца".

Когда Анатолий обратился в налоговую, чтобы восстановить идентификационный код, его огрели новостью, что фактически, он не существует.

"Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвы". Я говорю: "В каком смысле?". "Так вот, мы послали на Киев запрос", выдали, что Шишацкий суд меня в 2010-м году похоронил. Я в шоке", - рассказывает полтавчанин.

Согласно предоставленными Шишацким районным судом документами, в 2007 году мужчина ушел из дома и не вернулся, никто из их общих родственников и друзей не знал о его месте нахождения, поэтому было принято такое решение. Между тем Анатолий спокойно жил в Полтаве.

"Я жил здесь (в Полтаве - ред.) все три года. Я здесь вырос, здесь родился. Я же не обязан сидеть в той деревне. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, никакого, ничего. Эти три года они просто так просидели, пробили, думают: "Да, судим, может где-то сидит, а может убили". Это надо все делать (проверять - ред.). Они просто отнеслись халатно", - рассказывает полтавчанин.

Адвокат Дарья Малинникова говорит, что в таком решении суда не видит достаточных оснований. Ведь не были проверены такие сведения, как вероятный выезд за границу, есть ли у человека другое имущество, трудоустроен ли он. Юрист советует Анатолию обращаться с заявлением в суд об отмене данного решения.

Видео: В Полтаве "похоронили" живого мужчину (общественное)