Ви розумієте, що мертві? У Полтаві дружина "поховала" живого чоловіка

У Полтаві чоловіка "поховали" за життя. При чому про свою смерть він дізнався випадково, більше, ніж через 10 років після "поховання". Тепер йому належить довести, що він живий.

Чоловіка звуть Анатолій Маковський, і "помер" він ще 2010-го року. Про це полтавець дізнався близько місяця тому, коли вирішив поновити документи.

Рішення про визнання його мертвим ухвалив Шишацький районний суд за поданням дружини Анатолія. Жінка не мала з ним зв'язку понад три роки, тому зважилася на такий крок, аби отримувати допомогу на сина "у зв'язку з втратою годувальника".

Коли Анатолій звернувся до податкової, аби відновити ідентифікаційний код, його огріли новиною, що фактично, він не існує.

"Мені дзвонять, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Я говорю: "В якому смислі?"."Отак, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене 2010-го року похоронив. Я в шоці", - розповідає полтавець.

Згідно з наданими Шишацьким районним судом документами, 2007-го чоловік пішов з дому і не повернувся, ніхто з їхніх спільних родичів та друзів не знав про його місце знаходження, тому було ухвалено таке рішення. Тим часом Анатолій спокійно жив у Полтаві.

"Я жив тут (у Полтаві – ред.) всі три роки. Я тут виріс, тут народився. Я ж не зобов’язаний сидіти у тому селі. На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, ніякого, нічого. Ці три роки вони просто так просиділи, пробили, думають: "Та судимий, може десь сидить, а може убили". Це треба все робити (перевіряти - ред.). Вони просто поставилися халатно", - розповідає полтавець.

Адвокат Дар'я Маліннікова каже, що в такому рішенні суду не бачить достатніх підстав. Адже не були перевірені такі відомості, як ймовірний виїзд за кордон, чи є у людини інше майно, чи працевлаштована вона. Юрист радить Анатолієві звертатися із заявою до суду щодо скасування даного рішення.

Відео: В Полтаві "поховали" живого чоловіка (Суспільне)