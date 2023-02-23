Понад 4000 гривень: хто може розраховувати на таку пенсію в Україні

Хто може розраховувати на доплати

Пенсію розміром понад 4 000 гривень можуть отримувати учасники бойових дій. Серед доплат - сума в розмірі 25% прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 523,25 гривні.

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму або 4395,30 гривні. Важливо зазначити, що доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Який вік для виходу на пенсію

Чоловіки зі статусом учасника бойових дій можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки на 5 років раніше - в 50.

Для того, щоб вийти на пенсію достроково, потрібно мати не менше 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок. Вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Якщо ж кадровий військовий має необхідну вислугу років, він може вийти на пенсію ще раніше.

Варто додати, що право на зниження пенсійного віку мають сім'ї військових, які загинули під час бойових дій.

На скільки виростуть українські пенсії

"Ми підвищуватимемо пенсії, враховуючи інфляцію в березні. Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20% збільшення буде", - повідомляла раніше голова Міністерства соціальної політики України.

Для збільшення пенсійних виплат до бюджету країни було закладено 40 000 000 000 гривень. Але не всі пенсіонери отримають збільшення виплат.

Тим категоріям населення, які отримують соціальну пенсію, проводити індексацію в цьому році не будуть. Її планують зробити після скасування воєнного стану.

Натомість підвищення торкнеться незахищених категорій українців, які отримують виплати: