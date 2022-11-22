"Не приймаю пенсію від росіян": жінка не хотіла брати допомогу, доки не переконалася, що вона від України

У Херсонській області 82-річна жінка відмовлялася брати продукти від росіян. Мешканка за весь час окупації схудла на 21 кілограм. Коли волонтер привіз жінці продукти й гроші з підконтрольної території, то вона не хотіла їх приймати, доки не переконалася, що вони від України.

Зокрема, волонтер доставляв допомогу мешканцям Херсонської області на велосипеді.

На відео видно, що пенсіонерка вийшла до чоловіка в синьому халаті та жовтому фартуху. Волонтер сказав, що привіз їй трохи їжі та грошей.

"Я не приймаю пенсію від росіян", - сказала жінка. Однак, він відповів їй, що він з України.

У Херсонській області жінка не приймала ніякої допомоги від російських окупантів (скрін)

Журналіст зазначив, що ролик було знято під час окупації населеного пункту.

"За таких людей і воює українська армія", - написав Цаплієнко.

В кінці пенсіонерка та волонтер обмінялися гаслами: "Слава Україні!" - "Героям Слава!".